FC Barcelone : Xavi est ravi, Raphinha et Lewandowski bousculent déjà leurs coéquipiers

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le FC Barcelone a dominé le Real Madrid cette nuit en amical lors du premier Clasico de la saison, à Las Vegas (1-0). Une réalisation de Raphinha, bien en jambes, a suffi aux Blaugrana pour dominer leurs rivaux merengue.

Xavi a encensé sa recrue brésilienne mais aussi Robert Lewandowski, qui n’a pas fait trembler les filets du Real Madrid mais dont la présence en attaque se fait déjà sentir dans l’effectif du FC Barcelone.

« Vous avez déjà vu Raphinha capable de faire la différence, très dynamique, il peut jouer sur les deux ailes. Et Robert est une star mondiale. Une star mondiale qui vient avec une humilité formidable, qui vient nous aider et qui s'est adaptée très vite, a applaudi le coach du Barça en conférence de presse. La vérité est que je suis très content de ces deux incorporations qui en même temps vont donner beaucoup de concurrence aux gens au sommet et donc nous allons tous nous réveiller un peu. »