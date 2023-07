FC Barcelone : Xavi prend un gros coup de pression de Laporta et se venge sur Koundé ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Si Xavi attendait d’être fixé sur les prochains objectif du FC Barcelone, il est servi. C’est simple : Joan Laporta attend de lui qu’il mène son équipe au prochain titre en Ligue des champions ! « Ce qu’il doit faire, c’est sûrement s’amuser et nous allons continuer à concourir en championnat. Et maintenant, nous en voulons plus, concourir en Europe pour gagner la Ligue des champions », a-t-il affirmé en Espagne.

Koudé fixé à droite malgré lui

Mis sous pression, Xavi envisageait de recruter un latéral droit de métier mais pourrait finir par se rabattre sur Jules Koundé devant les difficultés financières du Barça sur ce mercato. « Koundé, même s’il ne s’en réjouit pas, est à nouveau candidat pour occuper le poste d’arrière droit, un poste que le Barça n’a pas stabilisé depuis le départ de Dani Alves en 2016 », affirme le quotidien ibérique L’Esportiu.

Variedad de noticias destacadas en las portadas de los periódicos deportivos. pic.twitter.com/26uXuSMj1m — Paco López (@PacoLopezpress) July 4, 2023

