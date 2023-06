FC Barcelone : Xavi se lâche sur le Mercato, le couac Messi et la rumeur Neymar

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Le retour avorté de Messi

« Léo a décidé d'aller à Miami. Qu'il profite, je l'aime et ça changera rien. Les derniers jours, semaines, j'avais remarqué qu'il ne voyait pas son retour de manière claire. Il faut le comprendre, être Messi n'est pas facile. Tout le monde s'intéresse à toi, il n'a jamais de tranquillité. Je peux comprendre qu'il ne veuille plus autant de pression. J'ai beaucoup parlé avec lui. On était motivé, lui aussi, le club pareil. Parfois, ça ne fonctionne pas à cause de circonstances extérieures. Je pense que c'est sa décision, elle est personnelle. Il faut la respecter, c'est le meilleur joueur de l'Histoire. J'étais convaincu qu’il pouvait beaucoup nous aider. La dernière chose que je veux, c'est tromper le joueur de Barcelone. La décision dépendait de lui et il était très excité. »

« Neymar ? En théorie, il n'est pas dans notre planification sportive

Un retour possible de Neymar ?

« Neymar ? En théorie, il n'est pas dans notre planification sportive, je l'apprécie énormément comme personne mais ce n'est pas une priorité. On planifie l'équipe de la saison prochaine. On veut être compétitif pour tous les titres. »

La suite du Mercato

« Les supporters doivent comprendre qu'économiquement, c'est compliqué, surtout pour les raisons du Fair Play. Mais je suis motivé à nous renforcer partout. Busi part, il était important dans les matchs importants. Son remplaçant doit être TOP. Il nous manque aussi un attaquant, un joueur créateur au milieu. On est toujours avec la thématique du FPF mais on est clair dans le scénario 1, 2, 3. On a plusieurs options, je suis toujours optimiste. »