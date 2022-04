FC Barcelone : Xavi tance ses joueurs et fait un caprice XXL inattendu au Mercato

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Xavi est revenu sur la présence des 30 000 supporters de Francfort au Camp Nou jeudi en quarts de finale retour de la Ligue Europa (2-3). Un vrai couac pour le FC Barcelone. « Ce qui s'est passé lors du dernier match ne peut pas se répéter, a-t-il pesté en conférence de presse. Nous n'avons pas encore parlé de ce qui s'est passé dans les tribunes lors du dernier match, une enquête a été ouverte et j'espère que des mesures seront prises pour que cela ne se reproduise plus. Demain est un nouveau départ pour atteindre notre objectif d'atteindre la Ligue des champions. »

À la veille d’affronter Cadix (21h), le coach du Barça a tancé ses joueurs sur leur niveau actuel. « Il faut être patient et bien faire. Nous devons jouer de la même manière que nous l'avons fait au Bernabéu, à Naples, et dans un certain nombre de matchs où nous avions bien joué, a-t-il poursuivi. On est toujours dans le processus du changement du modèle de jeu. Nous devons continuer à croire en ce que nous faisons mais nous perdons beaucoup de ballons. Nous avons baissé le niveau, c'est évident. Nous devons consolider notre système. Je vois l'équipe capable de gagner les 8 matchs... mais je sais que ça va être très difficile. Nous devons nous remettre du marasme de l'autre jour. »

Par ailleurs, à quelques mois de l’ouverture de la période des transferts, Xavi a fait un caprice inattendu. Selon les informations de “Sport“, le coach du Barça a réclamé un nombre précis de joueurs qu’il aimerait voir signer au mercato estival : deux latéraux, un ailier ainsi qu'un buteur ! Des signatures pour lui permettre de préparer les saisons à venir mais également de posséder plus de solution dans la rotation.

Pour résumer Le FC Barcelone va se renforcer lors du mercato estival. Pour finaliser des arrivées, Xavi a fait un caprice au président du club catalan. L’entraîneur du Barça a fixé les postes qu'il souhaite renforcer lors du mercato estival.

Adam Duarte

Rédacteur