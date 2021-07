FC Barcelone, PSG - Mercato : la preuve de la prolongation de Messi ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Toute information est bonne à prendre concernant la prolongation de contrat de Lionel Messi. L’attaquant de 34 ans, qui joue actuellement la Copa America avec son pays, n’a pas encore renouveler son contrat avec le club Blaugrana.

On sait tous que le FC Barcelone ne veut pas laisser partir sa star Lionel Messi. Dans ses réseaux sociaux, le Barça ne cache pas ses intentions et dans sa dernière publication, on remarque que l’Argentin va probablement rester au club. Alors que la Pulga n’est plus sous contrat avec le Barça depuis le 30 juin dernier. Le club a quand même mis en ligne une vidéo sur Twitter, mettant en évidence la célébration de Messi avec l’Argentine avec comme commentaire : « Simply Leo »

Quelques heures plus tard, l’opération séduction continue. Une autre vidéo est postée, elle récapitule les meilleures actions de Lionel Messi lors du quart de finale de la Copa America contre l’Equateur.