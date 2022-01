FC Barcelone - Mercato : Ferran Torres dévoile les coulisses de son arrivée et la date de ses débuts

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Les bonnes nouvelles s’enchaînent au FC Barcelone. Après la victoire d’hier aux forceps contre Majorque (1-0), Ferran Torres (21 ans) a été présenté ce matin en attendant l’arrivée probable d’Alvaro Morata. Deux dossiers sur lesquels Xavi a pesé de tout son poids.

« C'était l'une des raisons pour lesquelles je suis venu, le coach me voulait. Quand j'ai appris que Xavi entraîne le Barça, la décision a été plus facile pour moi, a assuré Torres en conférence de presse. C'est un rêve, nous connaissons la grandeur de ce club et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour mettre ce club à la place qu'il mérite. »

L’ancien attaquant de Manchester City a ensuite donné son poste de préférence et la date estimée de ses grands débuts sous le maillot du Barça. « Mon meilleur poste est à droite mais je peux jouer partout où le coach voudra. Mon agent m'a d'abord appelé au sujet de l'intérêt du Barça après le match contre l'Italie. Après cela, tout a changé, a ajouté l'international espagnol. Je m'entraîne actuellement individuellement pour être prêt pour les matches. Je dirais que je peux commencer à jouer dans environ deux semaines. »

🚨 Empieza la RUEDA DE PRENSA de @FerranTorres20 🚨



EN DIRECTO en nuestro TWITCH: https://t.co/uy59B6tvAR pic.twitter.com/O8IZmDUlB1 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 3, 2022

Pour résumer Deuxième recrue du FC Barcelone cet hiver après Daniel Alves, Ferran Torres (21 ans) a été présenté en fin de matinée aux médias. L'attaquant international espagnol ne cache pas ses ambitions, ce qui plaît déjà aux supporters.

Bastien Aubert

Rédacteur