FC Barcelone, PSG - Mercato : départ forcé pour Ansu Fati ?

Sport fait le point sur la situation d'Ansu Fati au FC Barcelone. Alors qu'après le PSG, Arsenal, Manchester United et Tottenham seraient à l’affût, l'ailier n'aurait pas l’intention de quitter la Catalogne.

Il a refusé les Wolves

Fati a refusé la proposition de Wolverhampton, et pour faciliter un départ, le FC Barcelone serait désormais ouvert à l’idée de le prêter. Raphinha, Abde et Lamine Yamal étant devant lui dans la hiérarchie de Xavi (et ce malgré les propos élogieux de ce dernier en conférence de presse), Fati pourrait ainsi retrouver du temps de jeu. Reste à le convaincre que ce serait la meilleure solution pour lui.

Une chose est certaine : malgré la folle rumeur, difficile de l'envisager du côté du Real Madrid...

