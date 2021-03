Juventus, FC Barcelone : Messi et Cristiano Ronaldo réunis, Il prend position

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

C'est un rêve pas vraiment modeste et fou. Qui accapare logiquement tous les présidents de clubs du monde entier. On parle ici de réunir sous le même maillot Lionel Messi (FC Barcelone) et Cristiano Ronaldo (Juventus Turin), les deux grandes stars du ballon rond qui illuminent l'Europe du football de tout leur talent depuis des lustres.

David Beckham fut également un grand nom du ballon rond, désormais aux Etats-Unis, à la tête de l'Inter Miami, club dans lequel évolue notamment le milieu de terrain français, Blaise Matuidi. Et lorsqu'on parle mercato à Beckham, rien ne l'arrête. Ni Messi, ni CR7.

"Messi et Cristiano sont au sommet de leur forme et ils sont les meilleurs depuis quinze ans. Nous voulons attirer les meilleurs joueurs. Je sais que les fans de Miami veulent voir de grandes stars. Nous avons déjà des joueurs comme Gonzalo Higuain et Blaise Matuidi, qui apportent du talent et du glamour. Mais à l’avenir, nous voulons avoir l’opportunité de faire venir de grands noms."