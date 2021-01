FC Barcelone, Juventus Turin - Mercato : Messi et Cristiano Ronaldo ont refusé un projet XXL

À l'image du Qatar, l'Arabie Saoudite compte s'immiscer dans le domaine du sport pou redorer son image. Bien informé, The Telegraph ont lâché une grosse bombe ce dimanche : l'État du Golfe a tenté d'attirer... Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ! Il voulait que les deux stars du FC Barcelone et de la Juventus Turin fassent la promotion du pays grâce à leur image internationale. Mais, les multiples Ballon d'or ont décliné l'alléchant contrat... L'Arabie Saoudite était prêt à offrir 6 millions d'euros.

Les raisons de leur refus n’ont pas été communiquées officiellement. Mais selon le quotidien anglais, il est difficile pour les deux joueurs d’associer leur image à l’Arabie Saoudite, accusé de violation des droits de l’homme.