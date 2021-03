FC Barcelone – Mercato : Koeman insiste pour Depay (OL), Laporta concurrence le PSG sur le marché

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Une nouvelle ère devant le FC Barcelone. De retour à la présidence, Joan Laporta veut redorer le lustre du Barça. Pour cela, le dirigeant catalan veut frapper un grand coup sur le marché des transferts. Des divergences existent avec Ronald Koeman.

Selon les échos relayés par le Mundo Deportivo, l’ex-sélectionneur des Bataves veut Memphis Depay. Libre de tout contrat, la star de l’OL va quitter le Rhône. L’été dernier, l’ancien élément de Manchester United était proche de rejoindre la Catalogne.

Mais, Laporta n’est pas emballé par Depay. Selon la presse espagnole, le président du Barça a déjà finalisé la venue d’Eric Garcia. Pour la pointe de l’attaque, défaillante depuis le départ de Luis Suarez, il aurait des vues sur Kun Aguero, proche de Messi, et Erling Braut Haaland. Enfin, pour la défense, David Alaba est sur les tablettes des pensionnaires du Camp Nou. L’Autrichien est surveillé par le Real Madrid et le PSG. À l’instar de Memphis, le joueur du Bayern Munich est en fin de contrat. Ça devrait bouger fort du côté des Culés et le PSG et l’OL pourraient en faire les frais !