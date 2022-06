L'Espagne ne veut pas voir Zidane trahir le Real Madrid pour le PSG, le FC Barcelone attend un coup de pouce de Guardiola

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Marca : un premier Clasico en été et à Las Vegas

Le quotidien le plus lu d'Espagne fait sa Une sur un événement sportif qui s'étalera sur tout le week-end à Malaga. Mais il est également question en bas de page de l'annonce faite hier soir par le FC Barcelone et le Real Madrid d'un match amical devant opposer les deux géants du côté de Las Vegas à l'intersaison pendant leurs tournées américaines. Une première. Et la preuve que pour quelques milliers de dollars de plus, tout est possible en football...

📰 Portada @marca de hoy



📍 "La costa de sol 🌞 y las estrellas 🌟"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/7e2l5MUs8D — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 10, 2022

AS : Zidane-PSG, amour impossible

Le quotidien pro-Real Madrid consacre sa Une à la rumeur envoyant Zinédine Zidane au PSG. AS veut croire que cette arrivée est impossible, d'abord parce que le champion du monde 98 est marseillais, ensuite parce qu'il est très lié aux Merengue, enfin parce que son caractère sobre ne cadre pas avec le bling-bling du club de la capitale. Mais le quotidien sportif reste conscient que l'argent du Qatar a fait tourner bien d'autres têtes...

Sport : OK pour la vente (de De Jong)

D'après le quotidien catalan, le FC Barcelone voudrait conclure rapidement la vente de Frenkie De Jong à Manchester United moyennant 80 M€ afin de boucler les arrivées de Ruben Neves et Raphinha. Les Red Devils auraient proposé 60 M€ plus bonus pour commencer mais les Blaugrana, en difficulté financière, veulent avoir l'intégralité de la somme demandée tout de suite.

『SPORT』

"OK a la venta"

「売却にOK」

"El Barça, a la Final contra el Madrid"

「バルサ、マドリー戦の決勝へ」#PortadaSPORT pic.twitter.com/cIBm0m8pIv — KSK (@Regateador_7) June 11, 2022

El Mundo Deportivo : le pacte secret

L'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, se serait mis d'accord avec Bernardo Silva pour le libérer cet été en cas d'offre satisfaisante pour les trois parties. Le milieu portugais de 27 ans est courtisé par le FC Barcelone et, après cinq saisons en Angleterre, il aimerait jouer en Liga. Xavi envisage d'en faire le pendant à droite de Pedri. Même s'il apprécie De Jong, il préférerait largement Silva.

Pour résumer Ce samedi matin, les quotidiens sportifs espagnols s'inquiètent des rumeurs envoyant Zinédine Zidane au PSG. AS veut croire en un amour impossible. Le FC Barcelone, lui, espère que Pep Guardiola tiendra sa promesse envers Bernardo Silva.

