La Liga s'enflamme pour Lewandowski (FC Barcelone), le Real Madrid repousse les offres pour Raul

Marca : le Real Madrid blinde Raul Le quotidien sportif le plus lu d'Espagne fait sa Une sur la victoire de la sélection féminine sur le Danemark (1-0), synonyme de qualification pour les quarts de finale de l'Euro. Mais il est aussi question en accroche de la volonté du Real Madrid de conserver sa légende Raul, actuellement à la tête de la réserve. L'ancien grand buteur a fait l'objet de propositions de l'Espanyol Barcelone, de Leeds et de l'Eintracht, notamment, mais les Merengue veulent le conserver car ils pensent qu'il pourra un jour succéder à Carlo Ancelotti. Portada de MARCA. @marca 💪💪💪 pic.twitter.com/xmRDt6MawQ — #MARÍA 𓃵 💥 (@mariavsl5) July 17, 2022

AS : Lewandowski libère l'euphorie Culé

Pour AS, l'annonce du recrutement de Robert Lewandowski a fait passer au second plan tous les problèmes du Barça. Même le fait que Xavi se soit temporairement vu interdire l'entrée aux Etats-Unis au prétexte qu'il a fait des séjours en Iran lorsqu'il jouait puis entraînait au Qatar n'a pas assombri l'horizon blaugrana. Car avec le Polonais, le FCB nourrit les espoirs les plus fous !

Sport : Koundé après Lewandowski

Pour le quotidien sportif catalan, Jules Koundé sera le prochain gros transfert du FC Barcelone. Revigoré financièrement par la vente d'une partie de ses droits TV à un fonds d'investissement, le géant catalan peut négocier des grosses indemnités. Et après avoir renforcé son attaque avec le Polonais, il compte blinder sa défense avec le Français du FC Séville, qui a repoussé plusieurs offres pour rejoindre la Catalogne.

El Mundo Deportivo : "Je suis très heureux", a dit Lewandowski

Après avoir salué ses anciens coéquipiers du Bayern Munich, Robert Lewandowski a pris l'avion pour... Majorque, où il a fêté son transfert au FC Barcelone. A son arrivée à l'aéroport, des journalistes espagnols l'attendaient et le Polonais leur a dit combien il était heureux de ce dénouement. Il devrait s'envoler dans les prochaines heures pour la Floride afin d'y rencontrer ses nouveaux partenaires.

@gerardromero @JijantesFC Me puedes decir por favor, quien es ese de gorra negra, mochila y camiseta blanca que sale delante de @SalvatoRRR_OMG en la portada de @mundodeportivo ? pic.twitter.com/2gTElKDSI2 — Roberto A Caballero (@Caball2A) July 17, 2022

Pour résumer L'annonce du transfert de Robert Lewandowski au FC Barcelone affole le championnat d'Espagne, qui se lamentait de voir les stars se détourner de lui. De son côté, le Real Madrid a refusé plusieurs propositions pour Raul, qu'il espère voir succéder à Carlo Ancelotti bientôt.

Raphaël Nouet

Rédacteur