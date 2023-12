FC Barcelone - Mercato : le Barça fixe son prix limite pour João Félix, il est dérisoire !

Le Barça ne souhaite pas débourser plus de 25 millions d’euros pour garder João Félix dans ses rangs. El Chiringuito fait parvenir cette information dans sa traditionnelle émission. Bien que le Portugais soit décisif avec les Blaugrana, les Catalans ne débourseront pas plus de 25 millions, bien qu’il plaise en interne.

Le Portugais est très satisfait de son prêt au bord de la Méditerranée: "Je suis heureux ici. Si je reste, très bien, ma famille va très bien et nous verrons ce qui se passera à l’avenir". Avec 5 buts et 3 passes décisives en 17 matchs TCC, l’ancien de l’Atletico réussit sa première saison au Barça. Titulaire à 14 reprises TCC cette saison, il possède les faveurs de Xavi dans l’attaque barcelonaise.

Pour résumer

