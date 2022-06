Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Sport : "Offensive finale pour Lewandowski"

Dans son édition du jour, le quotidien catalan, Sport, annonce que le FC Barcelone, qui espère activer les leviers économiques la semaine prochaine, préparerait une troisième offre d'environ 40 millions d'euros pour recruter l'attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski.

#PortadaSPORT 📰



💥 Ofensiva final por Lewandowski



💪 El Barça debutará ante el Rayohttps://t.co/Qa4JvmklFn — Diario SPORT (@sport) June 23, 2022

Mundo Deportivo : "Clasico avant le Mondial"

De son côté, Mundo Deportivo s'attarde sur les dates des prochains Clasicos entre le Barça et le Real Madrid, qui ont été dévoilé ce jeudi par la Liga, et réserve un encadré pour les dossiers Ousmane Dembélé et Robert Lewandowski.

Marca : "Cette année, on va s'amuser"

En Une, Marca dévoile le calendrier complet de la saison 2021-2022 de Liga. Pour la première journée, le Real Madrid, champion d'Espagne en titre, se déplacera sur la pelouse d'Almeria. De son côté, le FC Barcelone, dauphin des Merengue la saison dernière, recevra le Rayo Vallecano.

AS : "Matheus, un 9 pour le futur"

AS consacre ce vendredi sa Une sur le jeune attaquant de Botafogo, Matheus Nascimento, surnommé "le petit Cavani", qui est sur les tablettes du Real Madrid

📰 Ya está aquí la portada de AS del viernes, 24 de junio

🇧🇷 Matheus, un 9 para el futuro pic.twitter.com/D35t3teT99 — Diario AS (@diarioas) June 23, 2022

Pour résumer Le Barça prépare déjà sa troisième offre pour Lewandowski, le Real Madrid a une nouvelle cible pour oublier Mbappé... découvrez la revue de presse espagnole de ce vendredi 24 juin.

Fabien Chorlet

Rédacteur