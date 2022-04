Le Bayern Munich mène la vie dure au Barça pour Lewandowski, le Real Madrid a bouclé deux signatures avant Mbappé

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Sport : "Le nouveau Camp Nou commence"

Le quotidien catalan, Sport, fait ce jeudi sa Une sur les rénovations du stade du FC Barcelone, le Camp Nou, qui auront lieu lors de la saison 2023-2024, et revient sur la réunion entre l'agent de Robert Lewandowski, Pini Zahavi, et le Bayern Munich, qui a déclaré que l'attaquant polonais, courtisé par le Barça, était intransférable cet été.

#PortadaSPORT 🗞️



🏟️ Arranca el nuevo Camp Nou



❌ El Bayern declara intransferible a Lewandowskihttps://t.co/OfledjCR2I — Diario SPORT (@sport) April 28, 2022

Mundo Deportivo : "Je demande pour Xavi le respect que je n'avais pas"

Dans le Mundo Deportivo de ce jeudi, on retrouve une interview de l'ancien entraîneur du Barça, Ronald Koeman, qui s'est notamment exprimé sur son successeur, Xavi.

KOEMAN: "PIDO PARA XAVI EL RESPETO QUE YO NO TUVE"



en nuestra portada de este viernes 🗞️



https://t.co/CigOq8OZOS pic.twitter.com/YhwUKYYUnU — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) April 28, 2022

Marca : "Une signature avec une tête"

Du côté de la presse madrilène, Marca confirme que le défenseur central de Chelsea, Antonio Rüdiger, s'apprête à signer au Real Madrid où un contrat de quatre ans avec un salaire annuel net de 9 millions d'euros et une prime à la signature de 8 millions d'euros l'attend.

AS : "Modric pour toujours"

De son côté, AS annonce que Luka Modric, en fin de contrat en juin prochain, et le Real Madrid auraient trouvés un accord sur une prolongation de contrat d'une saison, plus une en option.

📰 Ya está aquí la portada de AS del viernes, 29 de abril

🤝 Modric, para siempre pic.twitter.com/ASuIrgFigm — Diario AS (@diarioas) April 28, 2022

Pour résumer Le Bayern Munich mène la vie dure au FC Barcelone pour Robert Lewandowski, le Real Madrid a bouclé deux signatures avant Kylian Mbappé... découvrez la revue de presse espagnole de ce vendredi 28 avril.

Fabien Chorlet

Rédacteur