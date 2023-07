Le FC Barcelone atomise le Real Madrid, Xavi vend la mèche pour Dembélé au PSG

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Le premier Clasico de la saison, hier dans le Texas, a été largement remporté par le FC Barcelone devant le Real Madrid (3-0). Les Merengue étaient maudits dans ce match et ont touché cinq fois les montants ! Ousmane Dembélé, au cœur de rumeurs de départ au PSG cet été, a ouvert le score et signé une belle prestation saluée par Xavi.

« Pour l’instant il est là et heureux »

Interrogé en conférence de presse sur l’avenir de son ailier tricolore de 26 ans, l’entraîneur du FC Barcelone le voit rester en Catalogne. « Dembélé ? On verra bien, avec le mercato on ne sait jamais, a-t-il affirmé. Je le vois heureux et s'il y a quelque chose, il nous le dira. Pour l’instant, il est là et heureux. »

