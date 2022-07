FC Barcelone - Mercato : le Bayern Munich fixe un ultimatum au Barça pour Lewandowski

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le FC Barcelone a du pain sur la planche cette semaine ! Les Blaugranas seraient apparemment en train de finaliser les contrats de Raphina et Dembele mais en plus de ça, le plus gros dossier de l’été devrait enfin avoir un dénouement avant ce week-end.

L’avenir de Lewandowski devra être scellé avant samedi dernier délai, date à laquelle le Barça devrait en plus, avoir levé un autre levier économique grâce au reste des droits TV.

Le Bayern pose un ultimatum à Lewy

D’après les informations du journaliste allemand Max Koch, confirmées par l’espagnol Gerard Romero, le Bayern veut régler la situation de Robert Lewandowski avant le 16 juillet, date de la présentation officielle de l’équipe du Bayern, qui part ensuite en tournée aux États-Unis le 18.

Au-delà de cette date, le polonais restera en Bavière, lui qui a décidé de ne pas partir au clash avec le club allemand. Cela signifie également que le Bayern perdra le deuxième meilleur buteur de l’histoire du club gratuitement puisque Lewandowski pourra négocier avec le club de son choix cet hiver.

Pour le Barça, il s’agira de faire un choix en s’alignant ou pas sur les 50 millions minimum exigés par les Allemands pour libérer le buteur