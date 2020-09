FC Barcelone - Mercato : Luis Suarez répond au message d'adieu de Lionel Messi

Une page s'est tournée au FC Barcelone. Libéré de son contrat, Luis Suarez s'est engagé avec l'Atlético de Madrid. Très proche de l'Uruguayen, Lionel Messi a tenu à rendre hommage à son ami par une publication sur Instagram. "Ce sera bizarre de te voir avec un autre maillot et encore plus de t'affronter. Tu méritais qu'ils te disent adieu comme ce que tu es : l'un des joueurs les plus importants de l'histoire du club, qui a réussi des choses importantes avec le groupe et individuellement." La Pulga en a profité pour tacler publiquement la direction blaugrana. "Tu ne méritais pas d'être dégagé comme ils l'ont fait, mais la vérité, c'est qu'à ce niveau, plus rien ne me surprend au Barça".

La réponse de Luis Suarez à Lionel Messi

Lors de sa présentation devant la presse avec les Colchoneros, l'attaquant uruguayen a réagit aux propos de la Pulga. "Cela vient évidemment d'une personne qui me connaît et qui me voit m'entraîner quotidiennement, qui connaît l'envie et l'enthousiasme que je mets. Cela me rend fier de laisser une bonne image au club et à celui qui m'a vu m'entraîner avec cette même envie d'être compétitif." Désormais, les deux anciens compères seront rivaux.