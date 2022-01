Manchester United, FC Barcelone - Mercato : on en sait plus sur l'avenir de Cavani

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Annoncé tout proche du FC Barcelone au début du mercato hivernal, Edinson Cavani, en fin de contrat en juin prochain avec Manchester United, n'a finalement pas rallié la Catalogne cet hiver.

Selon les informations du Mirror et du Daily Star, l'attaquant uruguayen devrait rester chez les Red Devils jusqu'à la fin de la saison et pourrait rejoindre libre River Plate l'été prochain. En effet, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain serait la cible prioritaire du club argentin pour remplacer Julian Alvarez, qui serait sur le point de s'engager avec Manchester City.

