Mercato : l'offre du Barça pour Rabiot a fuité !

Tout comme le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone serait intéressé pour récupérer librement et gratuitement Adrien Rabiot à l'issue de la saison, le milieu de terrain français arrivant en fin de contrat en juin prochain avec la Juventus Turin.

Les Blaugrana préparent leur offre pour Rabiot

Et d'après les informations du journaliste turc, Ekrem Konur, le champion d'Espagne en titre aurait déjà préparé son offre pour l'ancien Parisien. Elle comporterait un contrat de deux ans plus une année en option. Ekrem Konur nous a, par ailleurs, appris qu'en plus du Barça et du PSG, Arsenal, Manchester United, Newcastle, le Bayern Munich et l'Inter Milan seraient aussi sur les rangs de l'international tricolore, qui devrait donc avoir l'embarras du choix pour son avenir.

