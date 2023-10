Mercato : le FC Barcelone a tranché l’avenir de Messi, Cristiano Ronaldo sait quand il se retirera !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Lionel Messi va avoir droit à une longue trêve en MLS car l’Inter Miami a été battu ce week-end par le Cincinnati FC (0-1) et ne participera pas aux playoffs pour le titre américain. La star argentine sera donc en vacances de fin octobre à fin février prochain. Si l’Arabie saoudite est intéressée par ses services en prêt durant ce laps de temps, que va faire le FC Barcelone dans ce dossier ? Si l'Inter Miami compterait respecter son choix et le laisser partir pendant deux mois, le club catalan ne serait pas ouvert à cette possibilité. Selon Sport, direction sportive du Barça est claire sur le fait que le retour de l’Argentin de 36 ans n’est pas possible, notamment en raison des règles du fair-play financier en Liga.

Ronaldo retraité à 41 ans ?

Le journal catalan ajoute que l’entourage de l’Argentin n’a jamais vraiment envisagé cette possibilité. Par ailleurs, on sait quand son grand rival Cristiano Ronaldo raccrochera les crampons. Le journaliste saoudien Ali Al-Harbi croit savoir que l’ancien joueur de la Juventus Turin et du Real Madrid a fixé pour la première fois une date à la fin de sa carrière. « Cristiano Ronaldo veut jouer la Coupe du monde 2026 alors qu’il est un joueur d’Al-Nassr, puis il annoncera sa retraite du football », a glissé notre confrère sur X. CR7 aura alors 41 ans.

