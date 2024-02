Mercato : le FC Barcelone laisse un énorme espoir au PSG pour De Jong !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Quel avenir pour Frenkie De Jong ? Si l’intéressé a récemment balayé les rumeurs de départ, son cas fait toujours autant parler en Espagne. Selon As, le FC Barcelone souhaite s’en séparer en raison de son salaire imposant. De plus, il n’y aurait aucun feeling entre De Jong et le board du club catalan, fortement désireux de le laisser partir cet été.

Le Barça savonne la planche de De Jong

En cas de départ, ce qui ne serait pas le souhait du joueur à l'heure actuelle, le quotidien madrilène rappelle que le PSG reste placé au même titre que Manchester United.

Podcast Men's Up Life