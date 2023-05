Messi bloque une arrivée au Barça, bonne nouvelle pour le Real Madrid avant City

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

La presse catalane

Sport : "J'espère battre beaucoup de records"

On commence par la presse catalane et Sport, qui a consacré un encadré dans sa Une à Lamine Yamal. Le jeune défenseur central du FC Barcelone, qui est devenu ce samedi face au Real Betis (4-0) le plus jeune joueur de l'histoire à évoluer en Liga avec le Barça, a dévoilé ses ambitions.

Sport et Mundo Deportivo ont dû se donner de la mot car les deux quotidiens catalans ont titré la même chose à propos de Lamine Yamal. Et selon les informations du journaliste de la RAC1, Roger Saperas, un accord aurait récemment été trouvé entre le Barça et le joueur de 15 ans pour la signature de son premier contrat professionnel.

La presse madrilène

Marca : "De Bruyne, doute avant Madrid"

Du côté de la presse madrilène et de Marca, on se projette déjà sur la demi-finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City, dont le match aller aura lieu le 9 mai prochain au stade Santiago-Bernabeu. Une rencontre que pourrait manquer le maître à jouer des Citizens, Kevin De Bruyne, blessé.

AS : "Impulsion pour Veiga"

Enfin, AS confirme que le Real Madrid suivrait de très peu le milieu de terrain du Celta Vigo, Gabri Veiga, qui est l'une des révélations de la saison de Liga, et annonce que le FC Barcelone, également intéressé par l'Espagnol, pourrait le recruter qu'au cas où Lionel Messi ne fait pas son retour.