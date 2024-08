Nico Williams va rejoindre le FC Barcelone !

L'annonce depuis le début de la journée que Joan Laporta faisait le forcing pour signer Nico Williams avant le trophée Gamper de demain pour le présenter aux supporters n'était pas anodine. Le quotidien Sport a reçu une confidence d'un dirigeant du FC Barcelone au sujet de l'ailier de l'Athletic Bilbao : "Il nous a dit qu'il voulait venir cet été". Voilà qui met donc fin aux spéculations !

Il pourrait bien être présenté demain aux supporters blaugranas !

Nico Williams ne va pas rester à l'Athletic Bilbao en 2024-25 et il ne va pas répondre favorablement non plus aux avances très lucratives du PSG. Le champion d'Europe va rejoindre ses amis Lamine Yamal, Pedri et Dani Olmo en Catalogne. Le Barça, qui s'est déjà mis d'accord avec lui au niveau contractuel, doit désormais prendre contact avec l'Athletic pour lui annoncer qu'il lève son option d'achat de 58 M€.

Il y a une vraie chance que Nico Williams soit présenté aux socios demain lors du trophée Gamper et plus encore qu'il soit aligné à Mestalla samedi prochaine pour la première journée de Liga !

