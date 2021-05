OL, FC Barcelone – Mercato : Memphis Depay ne lie pas son avenir à Koeman mais...

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

En fin de contrat à l'OL au 30 juin, Memphis Depay (27 ans) a fait le choix de repartir vers un top club européen. Pour l'heure, le maître à jouer de l'équipe des Pays-Bas n'a pas fait son choix mais une tendance se dégage et le FC Barcelone semble avoir sa priorité.

Dans un entretien au média néerlandais NOS, Memphis a confirmé l'intérêt des Blaugranas... Et n'a pas lié son cas personnel à la reconduction ou non de Ronald Koeman, en froid avec Joan Laporta et sur la sellette.

« J'aimerais que Koeman reste. Pour lui »

« Je ne pense pas que ce soit important si un club comme Barcelone est intéressé. C'est un club fantastique mais il y a d'autres grands clubs. Peu importe où moi je vais, j'aimerais que Koeman reste. Pour lui », a glissé Depay, soutenant son ancien sélectionneur.

Reste à savoir si l'ancien capitaine de l'OL se décidera avant l'Euro ou s'il prendra le temps de la réflexion au sujet de ses pistes...