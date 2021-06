OL - Mercato : Depay au Barça, ce serait enfin réglé !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

On le sait, le transfert est annoncé comme imminent depuis plusieurs jours. Sans que cela se concrétise. Mais cette fois, ce pourrait être la bonne. En effet, et comme l'indique Sky Sport Italia, Memphis Depay pourrait devenir dans les toutes prochaines heures un élément du FC Barcelone.

Le club catalan pourrait officialiser la signature pendant le week-end si les avocats du buteur et ceux du Barça règlent les derniers détails. Espérons...

Memphis Depay, new Barcelona player. Official announcement expected for this weekend if paperworks will be signed in time with Memphis lawyers too. 🔵🔴🇳🇱 #Depay #FCB