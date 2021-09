OL - Mercato : Depay déjà poussé vers la sortie au FC Barcelone !

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Le départ de Memphis Depay n’a pas été compensé à l’OL. Si les supporters pensaient que l’arrivée de Xherdan Shaqiri allait combler ce vide, ils se sont trompés, l’ailier suisse peinant encore à trouver ses marques dans le collectif lyonnais. Au FC Barcelone, le milieu offensif de 27 ans a mis moins de temps à se faire apprécier en étant le joueur blaugrana le plus décisif depuis le début de la saison.

Dimanche, il a même transformé face à Levante un penalty qu’il avait lui-même provoqué de manière litigieuse (3-0). Depay, avec cette réalisation, en est déjà à trois buts en Liga mais ce bilan honorable peine à convaincre tous les observateurs. Marco van Basten en est un assidu et ne croit pas que son compatriote puisse réussir au FC Barcelone sur la durée.

« J’ai des doutes sur le fait que Memphis soit un joueur taillé pour le Barça, a expliqué la légende néerlandaise à Ziggo Sport. Je crois que c’est un bon joueur mais c’est plus un artiste, un individualiste. Il fait son travail et persiste peu. Je crois qu’il faut en faire plus quand on intègre un grand club, il faut être plus un joueur d’équipe. Les Barcelonais doivent attaquer ensemble et se passer le ballon et j’ai la désagréable impression que Depay pense trop à lui et que ce ne sera pas suffisant pour réussir dans un club de cette ampleur. » Si Van Basten souhaitait pousser Depay vers la sortie, il ne s’y serait pas pris autrement.

