FC Barcelone, OL - Mercato : Koeman pousse pour Depay et casse un ex-chouchou de Messi

Toujours à la recherche d'un titre, après une année blanche et une nouvelle désillusion en Supercoupe d'Espagne, le FC Barcelone est toujours en proie à une crise. Alors que Messi se dirige de plus en plus vers un départ, les Catalans auraient bien besoin de dynamiter une attaque qui a perdu de sa superbe. Intronisé sur le banc blaugrana, Ronald Koeman souhaite s'attacher les services de Memphis Depay. En fin de contrat à l'OL, le Néerlandais aimerait rejoindre son compatriote.

En conférence de presse, Koeman a accepté, avec franchise, de revenir sur le mercato hivernal de son club : "Vous connaissez ma position, j'ai toujours dit que nous avons besoin de nouveaux joueurs... Mais, tout dépend de la situation économique du club. En ce sens, je ne décide pas. J'ai parlé avec eux et bien et je n'ai pas d'opinion différente de la leur. La qualité est suffisante, mais si nous voulons plus, nous devons améliorer les choses." Dans le Rhône, Jean-Michel Aulas a déjà précisé qu'il souhaitait conserver Memphis jusqu'au terme de la saison.

Si Koeman cherche du renfort en attaque, il ne regrette pas le départ de Luis Suarez : "C’est un grand joueur, c’est la décision que nous avons prise avec le club et c’est comme ça. Je lui souhaite le meilleur." Libéré de son contrat, l'Uruguayen s'est engagé du côté de l'Atlético de Madrid où il enchaîne les buts et les bonnes performances au grand détriment de Lionel Messi, son ami.