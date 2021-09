OL - Mercato : la crise couve au FC Barcelone, Depay a déjà une porte de sortie en or !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les chiffres de la saison 2020-2021 d'Antoine Griezmann

Le FC Barcelone va mal. Après deux matches de Ligue des champions, l’escouade de Ronald Koeman compte zéro point, aucun but inscrit et six encaissés. Le Bayern Munich et le Benfica Lisbonne sont déjà passés par là et ont roulé sur le Barça sur un score identique (3-0).

Avant même ce fiasco, Koeman était en première ligne comme fusible idéal. Si l’état-major du FC Barcelone veut encore se laisser le temps de la réflexion, les successeurs ne manqueraient pas pour redresser la barre : Xavi, Andrea Pirlo, Roberto Martinez ou encore Marcelo Gallardo.

Un ticket Depay-Ter Stegen contre De Ligt ?

Aucun de ses noms ne ferait les affaires de Memphis Depay (27 ans), recruté cet été par son compatriote néerlandais. Alors que Marco van Basten a déjà fait part de sa réussite en Catalogne, l’idée d’un départ commencerait à prendre forme.

Selon Calcio Mercato, un échange du duo Depay-Marc André ter Stegen avec Matthijs De Ligt aurait germé du côté de la Juventus Turin ! Le site italien ajoute que le contact entre Joan Laporta et Mino Raiola est ouvert à l’heure actuelle pour cette négociation. Pour mémoire, à son départ de l’OL cet été, un rebond de Depay à la Juve avait déjà été évoqué.