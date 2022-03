OL - Mercato : Lacazette loin de Lyon et proche d'Aubameyang ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

C'est le bruit qui court. Même si rien n'est fait et que Alexandre Lacazette pourrait finalement ne pas revenir en France au sein de l'Olympique Lyonnais. Le joueur, en raison d'une excellente saison avec les Gunners, reste très courtisé.

Et selon le journaliste turc Ekrem Konur, "le FC Barcelone suivrait de près le cas d'Alexandre Lacazette et ses discussions avec Arsenal » concernant son avenir. En Catalogne, Lacazette retrouverait Pierre-Emercik Aubameyang.

Même si le Français est pour le moment le plan B du FC Barcelone en cas d'échec concernant Erling Haaland.

🔝Barcelona have targeted Alexandre Lacazette as an alternative.



👀The Spaniards will closely monitoring the talks that the French striker will have with Arsenal.#AFC #Gooners #ForçaBarça pic.twitter.com/zD0MeYzYIu