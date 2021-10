OL, OM, Stade Rennais - Mercato : Umtiti pique une colère contre le FC Barcelone

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Selon les informations du média catalan Sport, le FC Barcelone fait pression pour que Samuel Umtiti, qui n'entre pas dans les plans de Ronald Koeman, quitte le club blaugrana lors du mercato hivernal.

Une nouvelle qui a provoqué la colère du défenseur central français, qui l'a fait savoir dans la story de son compte Instagram. "Plus tu respectes les gens, plus ils te manquent de respect. Personne ne sait, mais tout le monde se permet de parler", a lâché Samuel Umtiti, dont le nom avait été mentionné du côté de l'Olympique Lyonnais, l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais cet été.

👀 Samuel Umtiti, en su cuenta de instagram



👉 “Cuanto más respetas a la gente, más te faltan al respeto"



👉 "La gente no sabe pero todo el mundo se permite hablar”



🎙️ Informa @santiovalle pic.twitter.com/gMLbzG743O — Carrusel Deportivo (@carrusel) October 5, 2021