PSG, FC Barcelone - Mercato : après les 500 M€, nouvelles révélations de taille sur Messi !

L'avenir de Lionel Messi (33 ans) est bel et bien relancé. Selon les dernières rumeurs, le PSG aurait formulé à l’attaquant du FC Barcelone une offre de deux ans plus une année en option, avec un salaire faramineux à la clé. Du côté du FC Barcelone, on n’a pas mis longtemps à contre-attaquer.

Selon José Alvarez, Joan Laporta aurait ainsi trouvé un sponsor capable d’injecter pas moins de 500 millions d’euros pour renflouer les caisses du Barça. « Laporta a bouclé un contrat de sponsoring à hauteur de 500 millions d’euros, a fait savoir le journaliste espagnol sur le plateau d’El Chiringuito. 500 millions d’euros pour que l’on revoit Messi et Neymar ensemble. » Au cours de cette même émission, Jota Jordi a enfoncé le clou : « Messi est comme un fou à l’idée de rester au Barça. »

Messi ne veut rien savoir d'ici le week-end du 22-23 mai

Alerté sur l’offre mirobolante du PSG, Florent Torchut a fait d’autres révélations. « Le PSG est bien sur le coup, mais le clan du joueur temporise pour le moment. Les versions divergent quant à l'offre de 2 ans+1, chez les différents acteurs du dossier, a tweeté le journaliste de L’Équipe. Messi ne veut rien savoir d'ici la fin de la Liga (week-end du 22-23 mai). Son père est à Barcelone depuis deux semaines. Ils n'ont pas encore reçu d'offre du Barça. La nouvelle direction planche sur sa proposition de contrat, alors que ses finances sont dans le rouge. »