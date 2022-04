PSG, FC Barcelone – Mercato : discussions en cours pour la prolongation de Dembélé !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Selon plusieurs médias catalans, la prolongation d'Ousmane Dembélé au FC Barcelone n'est plus du tout au point mort. Alors que l'international était cité du côté du PSG, les négociations ont repris et elles se poursuivent même ce lundi à Marrakech.

Sport et Mundo Deportivo font en effet état d'une réunion entre Mateu Alemany, directeur du football du Barça, et le représentant du joueur, Moussa Sissoko. Affaire à suivre, donc...

