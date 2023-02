PSG, FC Barcelone - Mercato : du nouveau dans le dossier Vitor Roque

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le jeu du mercato. Et de ses innombrables rumeurs qui commencent déjà à animer le prochain Mercato estival. On parle notamment du grand espoir brésilien, Vitor Roque, bientôt 18 ans, et annoncé avec insistance dans les rangs du FC Barcelone ou du PSG la saison prochaine.

Si il semble déjà avéré que des contacts ont été noués entre l'entourage du joueur et de grands clubs européens, le président de l'Athletico Paranaense, Mário Celso Petraglia, a rappelé ce week-end certaines vérités au travers de propos rapportés par UMDOIS Deportes.

Il y a une véritable course pour le recruter, c'est vrai. On ne peut pas lui payer ce que payent les clubs européens. On a reçu des offres et des appels, mais aucun n’arrive à ce que nous demandons, ils en sont encore loin." Pour rappel, le montant actuellement évoqué pour recruter Vitor Roque est de 40 millions d'euros.