PSG, FC Barcelone – Mercato : Laporta tout proche d'une grande victoire pour l'avenir de Lionel Messi

Alors que l'avenir de Lionel Messi, ciblé notamment par le PSG, reste incertain, Joan Laporta, le nouveau président du FC Barcelone, fait son possible pour que l'Argentin, en fin de contrat, rempile au Barça. Et pour le convaincre, le président blaugrana a jeté son dévoulu sur Sergio Aguero, en fin de contrat à Manchester City et très apprécié de Messi.

Aguero a accepté de baisser son salaire pour rejoindre le Barça

Or, ce lundi, le média catalan BTV annonce qu'un accord a été trouvé, et que Laporta est en train de rédiger le contrat d'Aguero. Ce dernier aurait accepté ded baisser son salaire pour faciliter son arrivée. Et jouer aux côtés de son grand ami Lionel Messi.