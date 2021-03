PSG, FC Barcelone - Mercato : le clin d’œil irrésistible de Wanda Nara à Lionel Messi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Nul ne sait à quoi ressemblera l’avenir de Lionel Messi. L’attaquant du FC Barcelone sera libre en juin et est déjà courtisé par bon nombre de clubs tels que Manchester City et le PSG. En attendant de donner sa décision finale, « La Pulga » attend d’en savoir plus sur le potentiel de l’effectif blaugrana la saison prochaine.

Du côté du PSG, chaque geste qui pourrait être lancé en direction de Messi est épié. Wanda Nara ne déroge pas à la règle. Bien que les relations entre son compagnon Mauro Icardi et son compatriote ont été floues dans le passé, la belle Argentine pourrait avoir un rôle crucial à jouer dans son arrivée à Paris.

Wanda partage la passion du maté avec Messi

D’ailleurs, son récent cliché en train de boite du maté, boisson préférée de Messi depuis sa plus tendre enfance, serait déjà vu comme un clin d’œil. « Du maté, toujours, mais avec quoi l’accompagner ? » a demandé Wanda Nara sur son compte Instagram. Bien calé sur la question, le capitaine du FC Barcelone pourrait lui refiler quelques tuyaux...