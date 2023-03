PSG, FC Barcelone - Mercato : le père de Messi est à Barcelone !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Après son déplacement à Jeddah, en Arabie Saoudite, où il a rencontré le ministre des Sports afin d'ouvrir des écoles de football dans le pays, le père de Lionel Messi, Jorge Messi, est désormais à Barcelone en compagnie du frère de La Pulga, Rodrigo Messi, comme on peut le voir sur une vidéo publiée par Jigantes FC.

C'est la première fois depuis mi-février dernier et sa rencontre avec le président du Barça, Joan Laporta, que le père de la star du Paris Saint-Germain revient en Catalogne. Une arrivée qui devrait faire parler et alimenter les spéculations d'un possible retour de Lionel Messi au FC Barcelone.