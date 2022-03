PSG, FC Barcelone - Mercato : le Real Madrid a rembarré l’héritier de Messi !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Le Real Madrid est passé à côté de la signature de la décennie. Alors que le FC Barcelone compte désormais dans ses rangs l’héritier de Leo Messi, l’histoire a failli être différente. Le principal intéressé s’est récemment exprimé sur cette signature ratée au Real Madrid.

Pour Marca, le jeune prodige du Barça Pedri est revenu sur son essai au Real Madrid : « Je suis allé là-bas et dès les premiers jours, je n’ai pas pu m’entraîner parce qu’il y avait de la neige partout sur les terrains. Je me suis entraîné pendant trois jours. On m’a mis avec l’équipe B pour m’entraîner, mais au final, ils m’ont dit que je n’avais pas le niveau pour rester et qu’ils allaient continuer à m’observer. »

De quoi laissé de gros regrets aux dirigeants du Real Madrid.

Pedri : « Le Real Madrid m’a dit que je n’avais pas le niveau. Maintenant, je suis là où je veux être. Je n’aime pas être rejeté, mais ça m’a motivé. »



(@partidazocope) pic.twitter.com/Xq0xUEnDxO — Actu Foot (@ActuFoot_) March 24, 2022

Pour résumer Alors que le Real Madrid est connu pour réaliser de belles opérations sur le marché des transferts, le club merengue a rembarré l’héritier de Messi. Pour Marca, le milieu de terrain Pedri est revenu sur son essai au Real Madrid.

Adam Duarte

Rédacteur