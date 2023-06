PSG, FC Barcelone - Mercato : Messi a fait valider deux premières recrues de renom à l’Inter Miami

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Messi toujours pas arrivé à l’Inter Miami, mais la franchise floridienne, voit déjà deux des joueurs demandé par la Pulga, signés jusqu’en 2025.

Busquets et Alba en MLS

Sergio Busquets et Jordi Alba vont rejoindre l’Inter Miami, libre, avec un contrat de deux ans chacun, rapporte l’insider, Nicolò Schira. Il ne manque plus que l’officialisation du transfert et la venue de Messi à Miami. Miami pourrait prendre l'accent catalan prochainement.