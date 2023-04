PSG, FC Barcelone - Mercato : Messi a pris une décision forte avec les cadres du vestiaire

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Toujours dans l'incertitude concernant son avenir, Lionel Messi (35 ans) songe de plus en plus à un retour au FC Barcelone après le 30 juin, date de la fin de son contrat au PSG. Ce week-end, la presse catalane – SPORT en tête – s'est mise à fantasmer sur la formalisation de ce come-back alors que la Pulga a passé le week-end dans son domicile barcelonais de Casteldefells en étant accompagné de son père et agent.

Le vestiaire du Barça veut finir le travail

Alors que le Barça est désormais en pôle pour accueillir le septuple Ballon d'Or et que Paris semble de plus en plus enclin à le laisser filer, du côté du vestiaire catalan on souhaite bel et bien poursuivre le lobbying de visu avec Lionel Messi.

D'après Revelo, Lionel Messi compte en effet profiter de ses quelques jours à Barcelone pour rencontrer ses anciens coéquipiers et parler avec eux de l'avenir. Rassuré par la volonté du vestiaire de le voir revenir, le natif de Rosario devrait ainsi finir de conforter son choix. Il restera néanmoins un gros obstacle à ce retour : convaincre La Liga et Javier Tebas d'entériner son contrat de travail.

?￰゚レᄄ Messi prévoit de rencontrer ses anciens coéquipiers du Barça dans quelques heures pour parler avec eux



(@relevo) pic.twitter.com/GhWq9UbG2v — FR Barça (@FRBarca_) April 23, 2023

Alexandre Corboz

Rédacteur