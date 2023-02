PSG, FC Barcelone - Mercato : Messi et Laporta vont se voir ce lundi !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

En fin de contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain, Lionel Messi n'a pas encore décidé de son avenir. Prolongera-t-il avec le PSG, reviendra-t-il au FC Barcelone ou choisira-t-il une toute autre destination ? Telle est la question.

Messi et Laporta vont se voir lors du gala The Best FIFA !

Mais alors que le père de la Pulga, Jorge Messi, et Joan Laporta se seraient rencontrés la semaine dernière afin d'évoquer notamment l'avenir du champion du monde 2022, ce dernier devrait revoir ce lundi le président du Barça lors du gala The Best FIFA Football Awards 2022, qui se tiendra à Paris.

🤝 Messi y Laporta coincidirán en la Gala FIFA The Best



✍️@sergisoleMDhttps://t.co/bsUYEQV0T7 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 25, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur