PSG, FC Barcelone – Mercato : Une légende de Liverpool rapproche Salah de Messi

Hier face à Fulham (0-1), Liverpool a concédé une 6e défaite d'affilée à domicile en Premierf League. Face au 18e, les Reds ont confirmé leurs grandes difficultés : ils n'ont marqué que sur penalty depuis 7 matches.

Fowler milite pour un départ de l'Egyptien

Ce qui a incité la légende des Reds Robbie Fowler à monter au créneau dans The Mirror. Avec une cible privilégiée : Mohamed Salah. « Je crois fermement que si les joueurs sont malheureux et veulent partir, alors ils devraient partir, a commenté l'ancien attaquant. Jurgen Klopp a dit la même chose, il ne veut personne au club qui ne veut pas y être. Donc si Salah est vraiment malheureux, s'il est contrarié qu'on ne lui ait pas donné de nouveau contrat ou quoi que ce soit d'autre, alors encaissez son transfert, obtenez autant que vous pouvez pour lui et utilisez l'argent pour faire des ajustements avec l'équipe actuelle ».

Un discours sans concession, alors que plusieurs médias espagnols annoncent que Salah est dans le viseur du Barça, pour remplacer Lionel Messi ou évoluer à ses côtés. Un Messi qui semble aujourd'hui avoir plus de chances de rester en Catalogne que de s'en aller, maintenant que Joan Laporta a été élu président.