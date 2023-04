PSG, FC Barcelone - Mercato : une nouvelle bombe sort sur Messi, le Barça fait une annonce !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Ça commence sérieusement à bouger autour de l’avenir de Lionel Messi (35 ans). Après la défaite du FC Barcelone hier face au Rayo Vallecano (1-2), Mateu Alemany est monté au créneau au sujet de la récente visite de la star argentine du PSG à Barcelone. « Nous n'avons eu aucun contact avec Messi. Il aime vraiment venir à Barcelone, il était ici pendant quelques jours comme d'habitude, mais nous n'avons pas parlé », a déclaré le directeur du football au micro de DAZN.

« Messi va rejouer au Barça »

Peu de temps après cette intervention limpide, Edu Aguirre a sorti une bombe : deux représentants du Barça (Alemany et Ferran Olive) s’est réuni hier dans un restaurant de Madrid pendant environ 1h15 avec autant d’émissaires LaLiga (Javier Gomez et Oscar Mayo) afin de calibrer l’éventuel retour de Messi sur le plan financier. « Ce fut un repas informel, a assuré le journaliste d’El Chiringuito. Je crois que Messi va rejouer au Barça, c’est mon sentiment. Mais il est clair qu’il manque encore le feu vert de La Liga pour valider cette opération. »

