PSG, FC Barcelone - Mercato : Vitor Roque a une nette préférence entre les deux clubs

Future star annoncée du football brésilien, Vitor Roque (18 ans) est déjà très suivi sur le Vieux Continent puisque le PSG et le FC Barcelone sont sur ses traces. Interrogé sur ses préférences quant à son avenir personnel, l’attaquant de l’Athletico Paranaense affiche une préférence pour le Barça.

« Je pense que oui je me sens prêt à jouer pour le Barça mais je dois être humble pour que tout se passe bien, a-t-il clarifié dans Sport. Pour cette raison, je parle toujours de travailler et de rendre grâce à Dieu, ce qui me rend différent. Si finir par aller au Barça se concrétise, ce sera une grande joie pour ma famille et pour moi… »

Si jamais Vitor Roque rejoignait le FCB dès cet été, il évoluerait aux côtés d’un certain Robert Lewandowski. « Quand je le vois à la télé, je remarque toujours sa grande puissance de finition, qui je pense est son point fort, a-t-il salué. Si j’avais à mes côtés un footballeur de ce niveau, j’essaierais d’en apprendre le plus possible. Si cela finit par arriver, je suis sûr que ce sera très important pour ma carrière. Ce serait quelque chose de merveilleux. »