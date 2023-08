PSG, FC Barcelone – Mercato: Xavi peut compter sur l'anti Dembélé au Barça

Tel un Kylian Mbappé au PSG, Ousmane Dembélé est passé de star à paria en quelques jours au FC Barcelone. La faute à son envie de rejoindre Paris, où un contrat de cinq ans l'attend. Déçu, Xavi pourra trouver un peu de réconfort auprès de Pedri, annoncé lui aussi dans le viseur du PSG, à la lecture de l'entretien accordé à La Vanguardia par son jeune milieu de terrain.

« Les rumeurs ne m'intéressent pas. Il en faudra beaucoup pour me faire partir du Barça. C'est le club de mes rêves. Je veux être capitaine et jour et jouer au nouveau Spotify camp Nou. » Un cri du cœur !

Pedri on PSG links: “It would take lot of things to take me out of Barça. Rumours don't interest me, I want Barça”. 🔵🔴



"I will stay here for many more years, at my dream club — my goal is to become a captain and play at the new Spotify Camp Nou", told @LaVanguardia.