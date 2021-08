PSG, FC Barcelone : rebondissement dans le dossier Messi, Laporta dément un accord pour sa prolongation !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

« Accord total » : c'est ce qu'écrivait ce lundi Sport au sujet de la prolongation de Lionel Messi au FC Barcelone. Selon le quotidien catalan, la Pulga aurait trouvé un accord pour prolonger au Barça jusqu'en 2026.

Mais ce soir, en marge de la présentation d'Emerson Royal, Joan Laporta a donné une autre version. Selon le président blaugrana, rien n'est encore acté. « On continue de travailler. Le deal n'a pas encore été complètement résolu, mais on avance bien. On fait notre possible. On fera tout ce qui est dans la limite du possible pour le club pour que Messi continue », a-t-il confié. De quoi redonner espoir au PSG ?

Barcelona president Joan Laporta: “We are working on Messi deal. This haven’t been completely resolved yet, but it is progressing well. He wants to stay”. 🔴🔵 #FCB @ReshadRahman_ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2021