PSG - Mercato : Messi fait payer très cher au FC Barcelone son départ à Paris

Après 21 ans passés au FC Barcelone, Lionel Messi, qui était dans l'impossibilité de prolonger son contrat avec son club de toujours cet été, a dû quitter le Barça pour rejoindre le Paris Saint-Germain.

Le départ de la Pulga ne laisse pas un grand vide à Barcelone uniquement sur le terrain. En effet, comme l'explique le média espagnol AS, depuis le départ de la star argentine, le FC Barcelone a perdu 11% de la valeur de sa marque. Cette baisse s'accompagne également de la perte de plusieurs sponsors (Rakuten, Beko) et d'une baisse significative des abonnements au Camp Nou et des ventes de maillots puisque 80% des tuniques achetées par les supporters blaugrana étaient de Lionel Messi.

