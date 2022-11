PSG, Real Madrid, FC Barcelone - Mercato : Moukoko a fait son choix entre les trois clubs !

C’est l'un des jeunes joueurs les plus surveillés du moment ! Actuellement au Qatar pour participer à la Coupe du Monde avec Allemagne, Youssoufa Moukoko risque bien d’animer le mercato estival. Si le PSG, le Real Madrid et le Barça veulent signer le jeune joueur de 18 ans, Youssoufa Moukoko qui est en fin de contrat en juin prochain rêverait de jouer au Barça selon les informations de Sport. Le quotidien sportif catalan affirme que l’international allemand ne cache pas sa sympathie pour le Barça depuis qu'il est enfant, il aimerait bien jouer au Camp Nou…

