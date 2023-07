PSG, Real Madrid - Mercato : la réponse cash du Barça à la folle rumeur Mbappé

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé est plus que jamais au coeur de toutes les attentions et que le PSG aurait accepté une offre de 300 millions d'euros d'Al-Hilal pour l'attaquant français, L'Équipe a annoncé ce lundi que le FC Barcelone serait entré dans la course pour signer le natif de Bondy et qu'un rendez-vous téléphonique serait prévu entre le PSG et le Barça pour discuter de l'intérêt blaugrana pour l'attaquant de 24 ans.

Le Barça réagit à la rumeur Mbappé

Mais d'après le quotidien espagnol Sport, l'arrivée de Kylian Mbappé au Barça serait pratiquement impossible, le club catalan étant toujours en proie à de grosses difficultés économiques. Interrogé par le journaliste d'AS, Javi Miguel, un membre du staff des Blaugrana a réagi à cette folle rumeur. "C'est une blague pas vrai ?", a-t-il lâché, annonçant donc que l'intérêt du FC Barcelone pour Kylian Mbappé est infondé.

Reaccion de un miembro staff Barça ante la noticia publicada por @lequipe que el Barça va a acometer el fichaje de Mbappe: "Es broma, ¿no?" — Javi Miguel Club (@fansjavimiguel) July 24, 2023

