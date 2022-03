PSG, Real Madrid - Mercato : le FC Barcelone dynamite le dossier Mbappé, réunion avec Xavi !

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Si Kylian Mbappé pensait avoir la paix au sujet de son avenir pendant la trêve internationale, c’est raté. Dans son édition jour, L’Équipe affirme que le PSG a été informé que le FC Barcelone est intéressé pour s’attacher ses services au mercato estival ! Déjà intéressé en 2017, les Blaugrana étaient passés à l’action dans les dernières heures pour essayer de souffler in extremis la pépite monégasque au PSG et au Real Madrid, qui s’écharpaient déjà à son sujet. Sans succès.

Cette fois, la surprise vient plutôt du fait qu’on n’attendait pas le Barça se positionner sur un tel dossier, lui qui n’a pas pu conserver Lionel Messi l’été dernier en raison d’une masse salariale trop importante et reste lourdement endetté. Pour incarner une ambition retrouvée, la nouvelle direction catalane voudrait une figure forte. Elle est sur les rangs pour Erling Haaland (Dortmund) mais cela s’annonce coûteux. Mbappé, lui, est libre, et même s’il faudra taper haut en termes de salaire, l’opportunité est trop belle pour ne pas tenter le coup.

Xavi et Dembélé, atouts forts

« D’autant que l’attaquant du PSG, attaché à l’histoire du jeu et qui a un grand respect pour ce que représente le club catalan, n’a pas fermé la porte, poursuit le quotidien sportif. Signe qu’il est prêt au moins à écouter ce que les dirigeants barcelonais ont à lui dire, et confirmation qu’il n’a toujours pas tranché pour son avenir. Ces échanges, s’ils se concrétisent, n’augurent pas forcément de la suite. »

En 2017, Mbappé avait par exemple rencontré des représentants de Manchester City (dont Pep Guardiola) et de Liverpool (dont Jürgen Klopp) et ça ne l’avait pas empêché de choisir le PSG. À ce jour, le Barça part de loin. Ces dernières semaines, la tendance restait à un départ au Real Madrid. La meilleure carte dans la manche de Joan Laporta se nomme Xavi puisque le Barça souhaiterait que son technicien rencontre le Parisien. On peut ajouter aussi la présence en Catalogne d’Ousmane Dembélé, dont il est proche en équipe de France.

Bastien Aubert

Rédacteur